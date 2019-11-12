شكرا لقرائتكم تعرف على حكام المجموعة الثانية فى كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويدير المباراة الثانية بين زامبيا ونيجيريا، الجابونى بيير اتشو ويعاونه كل من جيمس فيدريك ايملى من سيشيل وعبدالعزيز سالي من النيجر ولحلو بن براهم الجزائري كحكم رابع.
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