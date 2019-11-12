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تعرف على حكام المجموعة الثانية فى كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة...

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جدة - عمرو شويل كشفت لجنة حكام بطولة كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة، عن حكام مباراتي اليوم الثلاثاء، التى تجمع كوت ديفوار مع جنوب افريقيا، بجانب مباراة نيجيريا مع زامبيا بالجولة الثانية للمجموعة الثانية بالبطولة على ستاد السلام.

 

وتلعب المباراة الأولى فى الخامسة عصرا بين كوت ديفوار وجنوب افريقيا ويديرها طاقم تحكيم بقيادة الجيبوتي سليمان دجاما، ويعاونه حبيب سانو من بوركينا فاسو ووصامويل بوادوتاكام من نيجيريا وبوبو تراوري من مالي حكما رابعا.

 

ويدير المباراة الثانية بين زامبيا ونيجيريا، الجابونى بيير اتشو ويعاونه كل من جيمس فيدريك ايملى من سيشيل وعبدالعزيز سالي من النيجر ولحلو بن براهم الجزائري كحكم رابع.

 

ويتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط ويليه كل من زامبيا وجنوب افريقيا بنقطة واخيرا نيجيريا بدون رصيد.
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