شكرا لقرائتكم كيف أصيب حمدي فتحي مع المنتخب ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الصدمة انتابت جماهير الكرة المصرية وبالتحديد الأهلاوية منهم بعد تأكد إصابة حمدي فتحي نجم وسط الفريق الأحمر والمنتخب الوطني بقطع في غضروف الركبة، خلال مشاركته في مران الفراعنة والذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية أمس الأثنين.

ويكشف الخليج 365 كواليس اصابة حمدي فتحي والتي جاءت خلال التقسيمة في المران، فخلال وقوف اللاعب في مكانه المعتاد تحركت قدمه بشكل خاطئ ليسقط أرضاً وظل يصرخ، حتى تجمع اللاعبين حوله، وتوجه الجهاز الطبي له وتم نقله للمستشفي واجراء اشعة له أثبتت معاناته من قطع في غضروف الركبة.

من جانبهم أرسل مسئولو الأهلي نتائج إشاعات والتقارير الطبية الخاصة بحمدي فتحي لأطباء المان للتأكد من تشخيص اصابته ووضع الطريقة المٌثلى لعلاجه خلال الفترة المقبلة، ووفقاً للتشخيص المبدئي فإن حمدي فتحي سيحتاج لإجراء عاجلة على أن يستمر غيابه لمدة تتراوح من شهرين الى 3 أشهر.