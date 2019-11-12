شكرا لقرائتكم تأخر الطائرة يمنع مفاجأة محمد صلاح للمنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب تأخر الطائرة التى أقلت محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، فى منع الفرعون المصرى من حضور مباراة المنتخب الأولمبى أمام غانا أمس الإثنين فى ستاد القاهرة، فى الجولة الثانية بالدور الأول بأمم افريقيا تحت 23 سنة. وكان من المقرر وصول محمد صلاح فى الثامنة والنصف مساء أمس الإثنين، وكان الفرعون يفكر جديا فى حضور جزء من مباراة مصر وغانا باستاد القاهرة، لدعم الفراعنة ، إلا أن تأخر الطائرة ووصولها فى الحادية عشر والنصف مساء منعه من ذلك. وحرص محمد صلاح على الاتصال بأشرف صبحى وزير الرياضة وعمرو الجناينى رئيس اللجنة المنظمة ورئيس اتحاد الكرة فور الوصول وعلمه بفوز مصر والتأهل إلى قبل نهائى البطولة، حيث قدم لهما التهنئة.

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