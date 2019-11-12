شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صالح لـ"تايم سبورت": الكاميرون بروفة للأولمبى لمواجهات نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمود صالح نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن مباراة المنتخب الأولمبى مع نظيره الكاميرونى لابد أن تكون بروفة لمواجهات نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

وقال محمود صالح، فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامية ميرهان عمرو، "مباراة الكاميرون بروفة قوية لمواجهات نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية لابد أن نلعبها بجدية وتركيز ونمنح فيها بعض البدلاء الفرصة للمشاركة والانخراط فى الهيكل الاساسى للمنتخب لاسيما فى ظل وجود إصابات كثيرة بصفوف المنتخب الاولمبى".

ويضيف نجم الأهلى الأسبق "تصرف شوقى غريب بدعم محمد عبد السلام مدافع المنتخب بعد خطأ الهدف الذى سكن شباك الفراعنة تصرف مميز لأن كل لاعب لديه شخصية مختلفة ويجب احتواءه فى كل الأوقات لضمان الاستفادة منه باقى مباريات البطولة".

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وحقق منتخب مصر فوزًا قاتلًا على حساب نظيره الغانى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار مباريات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

المنتخب المصرى تأخر فى النتيجة مرتين خلال اللقاء، قبل أن ينجح أحمد ياسر ريان فى تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 87 من اللقاء ليضمن نقاط اللقاء الثلاث للفراعنة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة السادسة ليضمن التأهل إلى الدور قبل النهائى من البطولة، قبل مواجهة الكاميرون الوصيف بأربع نقاط، ثم غانا بنقطة، وأخيرًا مالى بدون رصيد.