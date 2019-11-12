شكرا لقرائتكم خبر عن مشيراً بعلامة النصر.. محمد صلاح على متن طائرة العودة إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدولى مصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، خلال تواجده على متن طائرة العودة إلى مصر، حيث ينضم فرارى الفراعنة إلى معسكر المنتخب اليوم.

وينضم محمد صلاح لمعسكر الفراعنة المقام حالياً في برج العرب استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم افريقيا 221.

وكان من المقرر أن ينضم محمد صلاح للمعسكر أمس إلا أنه عدل موعد وصوله إلى القاهرة ليصل فى الساعات الأولى من صباح اليوم وينضم للمعسكر.

وانتظم جميع اللاعبين فى مران المنتخب أمس بمن فيهم بعض المحترفين بعد انضمامهم للمعسكر وشارك أحمد حجازي في جميع أجزاء المران في حين أدي الثنائي محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه تدريبات تأهيلية للاستشفاء قبل المشاركة في مران اليوم.