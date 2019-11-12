أحمد ناجى ينعى نجل شقيقته على فيس بوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى السابق، نجل شقيقته عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك، وكتب: البقاء لله دكتور أشرف ابن أختى فى ذمة الله. وابتعد أحمد ناجى عن مجال التدريب مؤخراً عقب إقالة الجهاز الفنى السابق لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيرى، بعد الإخفاق الأفريقى فى كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر مؤخراً والخسارة أمام جنوب أفريقيا فى دور الـ 16. وأكد أحمد ناجى أن وداع المنتخب لـ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من مباراة دور الـ 16 كان صدمة كبرى، خاصة أن الجهاز الفنى كان لديه ثقة كاملة فى لاعبى المنتخب وقدرتهم على التتويج باللقب.

أحمد ناجي

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