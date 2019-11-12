كاس امم افريقيا للشباب شهادة ميلاد جديدة لرمضان صبحي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بطولة كاس امم افريقيا للشباب التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 22 نوفمبر الجارى تألق رمضان صبحى لاعب الأهلى، والمعار من هيدرسفيلد الإنجليزى.مصر تصعد لنصف نهائى كاس امم افريقيا للشباب
استطاع منتخب مصر الأولمبى أن يصعد لمنافسات الدور قبل النهائى من بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، بعد التغلب على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لينجح فى عمل ريمونتادا، وتحويل التأخر إلى فوز على الفريق المنافس.
توج رمضان صبحي، قائد المنتخب الوطنى الأولمبى، بجائزة أفضل لاعب فى مباراة مصر أمام غانا فى كأس أفريقيا، بعد إحرازه هدف المنتخب الثانى وصنع الهدف الثالث الذى أحرزه أحمد ياسر ريان قبل انتهاء المباراة بدقائق، حيث كان العقل المدبر والقائد للمنتخب، كما قام حكم اللقاء بإلغاء هدفا لرمضان صبحى بداعى التسلل في الدقيقة 57 من عمر المباراة.
ترتيب مجموعة مصر
ترتيب مجموعة مصر فى امم افريقيا للشباب
بعد فوز المنتخب الأولمبى على نظيره الغانى، اعتلى الفراعنة قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما جاءت الكاميرون فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط، وحلت غانا ثالثة بنقطة واحدة، أمام مالى فى المركز الأخير بدون نقاط.
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