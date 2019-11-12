شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهات من العيار الثقيلل، أبرزها وقوع بيراميدز والمصرى فى مجموعة واحدة، وبالتحديد فى المجموعة الأولى، وجاءت فرق كل مجموعة بعد إجراء القرعة كالتالى: المجموعة الأولى: نواذيبو (موريتانيا) - بيراميدز (مصر) - إينوجو رينجرز (نيجيريا) - المصرى (مصر) المجموعة الثانية: النصر (ليبيا) - بيدفيست (جنوب أفريقيا) - دجوليبا (مالى) - هورويا (غينيا) المجموعة الثالثة: موتيما بيمبى (الكونغو الديموقراطية) - إيساى (بنين) - زاناكو (زامبيا) - نهضة بركان "المغرب" Advertisements المجموعة الرابعة: بارادو (الجزائر) - سان بيدرو (كوت ديفوار) - حسنية أكادير (المغرب) - انيمبا "نيجيريا"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.