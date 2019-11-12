شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يقهر الإصابات ويقترب من تحقيق الحلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب منتخبنا الأولمبى من تحقيق الحلم بالتأهل لأولمبياد طوكيو، بعد الفوز الصعب على المنتخب الغانى بنتيجة 3 / 2 ومن قبله تحقيق الفوز على منتخب مالى، ليضمن الفراعنة تأهلهم للأدوار النهائية قبل مواجهة الكاميرون المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وقهر شوقى غريب العديد من المعوقات حتى هذه اللحظة أبرزها تعرض أكثر من 4 لاعبين أساسيين على مستوى الخط الأمامى لإصابات قوية ليضطر المدرب المخضرم لاستبعادهم ومنهم محمد محمود وكريم نيدفيد وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر بالإضافة للمدافع محمود مرعى، إلا أن شوقى غريب نجح فى عمل توليفه جديدة وغير من طريقة اللعب مستفيداً بجميع العناصر المقيدين فى قائمة المنتخب.

شوقى غريب أعلن أنه سيقوم بعمل "تدوير" بشكل كامل فى مباراة الكاميرون المقبلة فى الجولة الثالثة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والمحدد لها الخميس المقبل، وذلك لإراحة بعض اللاعبين قبل خوض مباريات نصف النهائى، مشدداً أن المنتخب حتى الآن لم يقدم شيئاً ولم يتأهل رسميا إلى أولمبياد طوكيو، مؤكداً أن هذا هو الهدف الأساسى من البطولة".

وانهمر شوقى غريب فى البكاء أثناء احتضان مصطفى محمد مهاجم الفريق بعد إحراز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث للفراعنة الشاب فى شباك المنتخب الغانى بالدقيقة 87 من عمر المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر، وتقدم المنتخب الغانى فى الدقيقة 7 ثم أحرز مصطفى محمد هدف التعادل فى الدقيقة 17، ثم أحرز المنتخب الغانى الهدف الثانى مع بداية الشوط الثانى، ثم أحرز رمضان صبحى هدف التعادل فى الدقيقة 82، ثم أحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث فى الدقيقة 87.