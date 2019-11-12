سوبر كورة.. صعود وهبوط فى بورصة مشاعر الجماهير المصرية فى 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية على مدار الـ24 ساعة الماضية مشاعر متباينة ما بين الفرح والحزن مثل ما يحدث فى الحياة اليومية فى حديث الصباح والمساء سواء على صعيد وفاة نجم كرة محبوب من جميع أطياف الجماهير أو إصابة نجم آخر فضلا عن فرحة فوز منتخب مصر الأولمبى. ويرصد سوبر كورة ما حدث للجماهير المصرية فى 24 ساعة من هبوط وصعود فى بورصة المشاعر بالتقرير التالى: Advertisements وفاة نجم الزمالك علاء على بعد صراع مع المرض وفاة نجم الزمالك علاء على بعد صراع مع المرض جاء خبر وفاة علاء على لاعب الزمالك وسموحة وبتروجيت السابق فى بداية الـ24 ساعة الماضية، بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرا ليحزن قلوب الجماهير المصرية بمختلف أطيافها خاصة أنه كلن نجما محبوبا وذى خلق. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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