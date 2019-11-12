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المصرى بالمجموعة الأولى مع بيراميدز بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التى عقدت اليوم بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن وقوع المصرى فى المجموعة الأولى بجانب فريق بيراميدز.                               

ونجحت 7 فرق عربية فى حجز مقاعدها بدور المجموعات فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهم نهضة بركان المغربى، ومواطنه حسنية أغادير، والمصرى البورسعيدى وبيراميدز المصريان، والنصر الليبى، وبارادو الجزائري، ونواديبو الموريتانى.

وكان المصرى قد فاز  على ضيفه كوت دور إف سي من السيشل 2-0، بعدما تغلب عليه بنتيجة 4-0 ذهاباً، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 "الثاني".

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