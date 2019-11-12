على غزال يعود للدورى المصرى عبر بوابة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب على غزال لاعب فيرينسى البرتغالى السابق، من العودة للدورى المصرى عبر بوابة الزمالك، الذى جمعته جلسة مع مسئوليه خلال الأيام الماضية.

على غزال الذى احترف فى أوروبا وأمريكا لأكثر من 6 مواسم، يقترب من اللعب مرة أخرى فى الدورى المصرى بعدما شارك مع فريق وادى دجلة موسم 2013، لكن عودته ستكون عبر بوابة الزمالك الذى يحتاج لضم على غزال فى يناير المقبل لعدة أسباب وهى:

عدم ارتباط على غزال بنادٍ

قيام على غزال بفسخ تعاقده مع ناديه البرتغالي بداية الموسم الجاري عقب هبوط النادي للدرجة الأولى، جعله أحد أهم الصفقات للزمالك، حيث لن تتكلف خزينة النادى الأبيض أى مقابل مادى نظير انضمام على غزال سوى مستحقاته كلاعب فقط.

مركز على غزال الملعب

يلعب على غزال فى مركزى الوسط المدافع والمساك، ولكن الزمالك يحتاج على غزال فى مركز الوسط المدافع بصورة ملحة أكثر نظرا لأصابة محمود عبد العزيز "زيزو" بقطع فى الرباط الصليبى ويغيب عن الزمالك حتى نهاية الموسم.

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خبرات على غزال

يمتلك على غزال العديد من الخبرات الدولية سواء من الاحتراف أو اللعب مع المنتخب الأول، حيث شارك على غزال مع المنتخب تحت قيادة شوقى غريب والمكسيكى أجيرى.

مسيرة على غزال

وبدأ علي غزال مسيرته الكروية مع نادي السكة الحديد عام 2000 بعدما انضم لقطاع الناشئين بالنادي، عقب نجاحه في خوض الاختبارات، ليستمر معه حتى عام 2007، ثم انتقل إلى نادى وادى دجلة وعمره 15 عاما مقابل 35 ألف جنيه، ليلعب فى صفوف فرق الناشئين ويتم تصعيده للفريق الأول.

وفى موسم 2013، بدأ غزال مسيرته الاحترافية بالانضمام إلى ناسيونال ماديرا مقابل 40 ألف يورو، ليشارك فى 127 مباراة، وأصبح أول لاعب مصرى يحمل شارة القيادة لفريق فى الدورى البرتغالى، واستطاع أن يحجز مكانًا أساسيا فى تشكيل الفريق منذ وصوله للنادى.

وفى عام 2017 انضم على غزال للدورى الصينى ممثلا فى فريق جويزهو زيتشينج الصينى الصاعد حديثًا لدورى السوبر الصينى لمدة موسمين، ومنه إلى نادى فانكفور الكندى الذى يشارك فى الدورى الأمريكى، ثم انتقل لنادي فيرينسي البرتغالي في الموسم الماضي.