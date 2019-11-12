سوبر كورة.. "املأ الكأس ببعض الصلصة" طاهر طاهر يكشف سر احتفال الفراعنة بالأهداف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان المنتخب الأولمبى قد نجح فى الفوز أمس على نظيره الغانى بنتيجو 3 / 2 فى المواجهة الثانية بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائى قبل مواجهة الكاميرون فى ختام المجموعة.

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