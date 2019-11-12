شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة لـ"حمدى فتحى": الإصرار والمثابرة طريق عودتك للملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب وائل جمعة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق حمدى فتحى لاعب الأهلى بالعودة للملاعب بالإصرار والمثابرة.

وكتب وائل جمعة عبر تويتر: "زى ما قدرت تكون لاعب مهم فى الأهلى وزى ما قدرت تثبت نفسك بسرعة مع المنتخب، فالأكيد هترجع أقوى بالإصرار والمثابرة إن شاء الله".

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وأرسل مسئولو الأهلى نتائج الإشاعات والتقارير الطبية الخاصة بحمدى فتحى لاعب وسط الفريق لأطباء ألمان، للتأكد من تشخيص إصابته ووضع الطريقة المثلى لعلاجه خلال الفترة المقبلة.

وتعرض حمدى فتحى لقطع فى غضروف الركبة أثناء مشاركته فى مران المنتخب الذى أقيم مساء أمس الاثنين فى برج العرب، والذى يأتى فى إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون.

ووفقاً للتشخيص المبدئى فإن حمدى فتحى سيحتاج لإجراء جراحة عاجلة، على أن يستمر غيابه لمدة تتراوح من شهرين الى 3 أشهر، فى الوقت الذى أعلن اتحاد الكرة تحمله لمصاريف علاج اللاعب.