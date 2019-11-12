شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعتذر عن مواجهة طلائع الجيش ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر نادى بيراميدز عن مواجهة فريق طلائع الجيش ودياً فى المباراة التى كان مقرر لها السبت المقبل بسبب رغبة مسئوليه فى إقامة معسكر خارجى، قبل عودة مسابقة الدورى.

واستبدل الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس، ودية سيراميكا كليوباترا التى كان مقرر لها عصر اليوم الثلاثاء بمواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فيما يجرى الترتيب لودية أخرى بدلا من مواجهة بيراميدز.

وكان سيراميكا كليوباترا قد اعتذر عن مواجهة الطلائع بعد تعديل موعد مبارياته فى القسم الثانى، ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.

ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.