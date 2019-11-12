شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يعتذر عن عدم تدريب سريع وادى زم المغربى والان مع تفاصيل الخبر
ووجه المدير الفنى السابق للزمالك، الشكر لإدارة النادى المغربى، مؤكدًا أن فريق سريع وادى زم يمتلك إدارة على أعلى مستوى وظهر ذلك خلال مرحلة المفاوضات بينهما، وأنه كان يتمنى العمل معهم، إلا أن الظروف الخاصة التى طرأت حالت دون ذلك، متمنيًا لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة.
يذكر أن سريع وادى زم أشرف على إدارته الفنية فى وقت سابق المصرى طارق مصطفى، وحقق نتائج طيبة مما دفع مسئولى النادى للتفكير فى تكرار تجربة التعاقد مع مدرب مصرى مرة أخرى.
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