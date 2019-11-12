شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يعتذر عن عدم تدريب سريع وادى زم المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك عن عدم قبول مهمة تدريب فريق سريع وادى زم المغربى فى الفترة الحالية، خلفًا لحسن بنعبيشة التى تمت إقالته.

وأكد طارق يحيى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه أبلغ مسئولو الفريق المغربى باعتذاره عن تولى المهمة، بسبب وجود ظروف خاصة بجانب بعض الظروف الأسرية التى تعيقه عن قبول مهمة تدريب سريع وادى زم.

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ووجه المدير الفنى السابق للزمالك، الشكر لإدارة النادى المغربى، مؤكدًا أن فريق سريع وادى زم يمتلك إدارة على أعلى مستوى وظهر ذلك خلال مرحلة المفاوضات بينهما، وأنه كان يتمنى العمل معهم، إلا أن الظروف الخاصة التى طرأت حالت دون ذلك، متمنيًا لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة.

يذكر أن سريع وادى زم أشرف على إدارته الفنية فى وقت سابق المصرى طارق مصطفى، وحقق نتائج طيبة مما دفع مسئولى النادى للتفكير فى تكرار تجربة التعاقد مع مدرب مصرى مرة أخرى.