شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعرض على حمدى فتحى السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، والمنتخب الوطنى على النادى الأهلى وحمدى فتحى لاعب الفريق الأحمر السفر إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية هناك، وإجراء جراحة غضروف الركبة بعد تعرضه للإصابة فى مران المنتخب مساء الاثنين الماضى.

وتعرض حمدى فتحى لاعب المنتخب الوطنى لالتواء بالركب خلال مران الفريق مساء الاثنين، بملعب استاد برج العرب وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها اللاعب عقب التدريبات بمعرفة طبيب الفريق الدكتور محمد أبو العلا إصابته بقطع بغضروف الركبة، وأعلن اتحاد الكرة تحملة تكاليف العلاج وفقا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم ومثلما حدث من قبل مع أكثر من لاعب أبرزهم محمود جنش وأحمد الشناوى ومروان محسن.

ووعد حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر جماهير الكرة المصرية بالعودة أفضل من السابق بعد الإصابة التى تعرض لها.. وكتب حمدى فتحى عبر حسابه الشخصى على تويتر: "الحمد لله على كل شىء وراض بأى حاجة ربنا يدهالى الحمد لله أكيد ربنا بيختار الصح دايما وأوعدكم إن شاء الله هرجع أقوى وأحسن من الأول دعواتكم".