شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى المجموعة الأولى بدور المجموعات فى الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع بيراميدز فى المجموعة الأولى، التى أقيمت بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".

ونجحت 7 فرق عربية فى حجز مقاعدها بدور المجموعات فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهم نهضة بركان المغربى، ومواطنه حسنية أغادير، والمصري البورسعيدي وبيراميدز المصريان، والنصر الليبى، وبارادو الجزائري، ونواديبو الموريتانى.

أما الفرق المشاركة فى دور المجموعات بشكل عام هى المصرى، بيراميدز (مصر)، حسنية أغادير، نهضة بركان (المغرب)، إنيمبا، رينجرز (نيجيريا)، بارادو (الجزائر)، إيساي (بنين)، سان بيدرو (كوت ديفوار)، موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، هورويا (غينيا)، النصر (ليبيا)، جوليبا (مالي)، نواذيبو (موريتانيا)، بيدفست فيتس (جنوب أفريقيا) وزاناكو (زامبيا).

Advertisements

وجدد بيراميدز فوزه على ضيفه يانج أفريكانز التنزانى بنتيجة 3 – 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الدفاع الجوى"، بعدما فاز عليه فى عقر داره 2-1 ذهاباً، وكذلك المصرى بفوزه على ضيفه كوت دور إف سي من السيشل 2-0، بعدما تغلب عليه بنتيجة 4-0 ذهاباً، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 "الثاني".

وتمكن جميع الأندية المصرية والمغربية المشاركة فى بطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" هذا الموسم فى حجز مقاعدها بدور المجموعات بمسابقتى دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ويتواجد الاهلي والزمالك فى دوري أبطال أفريقيا، والمصرى وبيراميدز بكأس الكونفدرالية، ومن المغرب يتواجد الرجاء والوداد فى دوري الأبطال، ونهضة بركان وحسنية أغادير فى الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن الفرق الـ16 المتأهلة لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفيدرالية ستقسم إلى 4 مجموعات كل منها يضم 4 فرق بالبطولة القارية الثانية للأندية.