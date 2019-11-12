شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو وحسام عاشور ينتظمان فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى المران الجماعى للفريق، الذى يقام فى الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش، وكان عاشور قد اكتفى أمس بأداء جلسة فى الجيم، فى بداية المرحلة الثانية من فترة الإعداد التى يخوضها الفريق، وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى.

كما يشارك المغربى وليد أزارو فى المران الجماعى الذى يقام على ملعب التتش، ويشارك أزارو فى مران الفريق بعد وصوله إلى القاهرة قادما من المغرب وفقا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفنى.

يذكر أن المدير الفنى للفريق رينيه فايلر قد قام بتقسيم فترة الإعداد خلال التوقف إلى مرحلتين، تضمنت الأولى إقامة معسكر خارجى فى الإمارات، وبدأت المرحلة الثانية أمس وتتضمن إقامة تجربة ودية، للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين لفترة ما بعد التوقف، التي يخوض خلالها الأهلي مواجهات مهمة فى الدورى المصرى، بالإضافة إلى مواجهة النجم الساحلى فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا يوم 29 نوفمبر الجارى على ملعب رادس فى تونس.