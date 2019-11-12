شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية بالأهلى يحسم طريقة علاج حمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن حمدى فتحى، لاعب الفريق سيتم عرضه على الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادى، لاتخاذ القرار الخاص بعلاجه .

وأكد طبيب الأهلى أنه تواصل بالأمس مع الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الذى أبلغه بإصابة حمدى فتحى بقطع فى غضروف الركبة بعد إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وأوضح محمود أن اللاعب سيتم عرضه على رئيس اللجنة الطبية الدكتور أحمد عبد العزيز، للبدء فى مرحلة علاجه.

وتعرض حمدى فتحى للإصابة أثناء مشاركته فى مران المنتخب الذى أقيم أمس على استاد الجيش ببرج العرب، فى إطار الاستعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون 2021.