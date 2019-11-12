سوبر كورة يكشف كيف أصيب حمدى فتحى مع المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الصدمة انتابت جماهير الكرة المصرية وبالتحديد الأهلاوية منهم بعد تأكد إصابة حمدى فتحى نجم وسط الفريق الأحمر والمنتخب الوطنى بقطع فى غضروف الركبة، خلال مشاركته فى مران الفراعنة، والذى أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية أمس الاثنين.

من جانبهم أرسل مسئولو الأهلي نتائج إشاعات والتقارير الطبية الخاصة بحمدي فتحي لأطباء ألمان، للتأكد من تشخيص إصابته ووضع الطريقة المثلى لعلاجه خلال الفترة المقبلة، ووفقاً للتشخيص المبدئى فإن حمدى فتحى سيحتاج لإجراء جراحة عاجلة على أن يستمر غيابه لمدة تتراوح من شهرين الى 3 أشهر. لمعرفة كيف أصيب حمدى فتحى مع المنتخب ؟ عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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