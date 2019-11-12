ميدو يعلق على فوز المنتخب الأوليمبي الصعب أمام غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني الحالي لمصر المقاصة، على فوز المنتخب الأوليمبي المصري أمام نظيره الغاني بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة للأوليمبياد.
وقال ميدو، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "الجمهور المصري كان، وسيظل دائما عاشقا للمقاتلين. قاتل لاعبو المنتخب الأوليمبي أمس، فكسب الفريق احترام الجميع".
وأكمل نجم أياكس ومارسيليا وتوتنهام السابق: "الأداء الفني سيكون أفضل في المباريات القادمة، الآن لدينا فرصتان للتأهل للأولمبياد، إن شاء الله التأهل يكون من نصيبنا".
وتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ليضمن التأهل للدور نصف النهائي، فيما يحل المنتخب الكاميروني، منافس الفراعنة بالجولة المقبلة، في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، يليه غانا بنقطة وحيدة، ثم مالي بدون نقاط وتأكد توديعه للبطولة.
ويتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد طوكيو المقررة الصيف المقبل.
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