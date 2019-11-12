نيجيريا تبحث عن الأمل الأخير أمام زامبيا ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

يلتقي منتخب نيجيريا الأوليمبي مع زامبيا في تمام الثامنة مساء اليوم على ملعب السلام بالجولة الثانية للدور الأول ببطولة أفريقيا تحت 23 عامًا.

مواجهة نيجيريا وزامبيا لن تقل إثارة عن المباراة الأولى بين كوت ديفوار وجنوب أفريقيا، إذ يحتاج النسور للفوز ولا بديل عنه للحفاظ على حظوظهم فى التأهل بعد الخسارة فى الجولة الأولى على يد كوت ديفوار، بينما يملك زامبيا نقطة واحدة ويحتاج للفوز لمضاعفة حظوظه فى التأهل قبل الجولة الثالثة.

وأكد إماما إباماباكو المدير الفنى لمنتخب نيجيريا، صعوبة مباراة فريقه أمام زامبيا.

وقال فى المؤتمر الصحفى: «المباراة أمام زامبيا ستكون ممتعة، جميع الفرق فى البطولة لديها نفس الحظوظ فى التأهل، سنلعب للهجوم من أجل تحقيق المطلوب».

وأضاف «كل فريق يخوض المسابقة بأهداف مختلفة، لكن سنلعب غدًا من أجل الانتصار للحفاظ على حظوظنا فى التأهل».

وتابع «المباراة الأولى انتهت، مباراة الغد سنخوضها من أجل الانتصار فقط

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ونحن قادرون على تحقيق ذلك».

وعن تواجد جيرنوت روهر المدير الفنى للمنتخب النيجيرى فى مصر لحضور البطولة، أكد إماما «تواجده من أجل متابعة اللاعبين عن قرب، لكن أنا صاحب القرار الفنى فى المباريات».

ونوه «نحترم الفريق الزامبى وأمامنا تحديات قوية، لكن مباراة الغد مختلفة عن لقاء كوت ديفوار».

وأكد إبراهيم سونسى لاعب منتخب نيجيريا، جاهزية النسور لخوض مباراة زامبيا بقوله «خسرنا المباراة الأولى. المباراة الثانية ستكون فرصة عظيمة للعودة من أجل تحقيق الانتصار والحفاظ على حظوطنا فى التاهل».

وأضاف «كل مباراة مهمة بالنسبة لنا، نحن فى مصر من أجل التأهل لأولمبياد طوكيو».