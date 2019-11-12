كوت ديفوار تصطدم بجنوب أفريقيا بحثاً عن التأهل للمربع الذهبي بكأس الأمم تحت 23 سنة



يأمل منتخب كوت ديفوار الأولمبي في اللحاق بنظيره المصري للمربع الذهبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة عندما يواجه جنوب أفريقيا مساء اليوم (الثلاثاء) على ملعب السلام في افتتاح مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية.

طموح مشروع

يدخل منتخب "الأفيال البرتقالية" هذا اللقاء وفي رصيده 3 نقاط يتربع بها في صدارة الترتيب بعد فوزه الثمين على منتخب نيجيريا (حامل اللقب) بهدف دون مقابل مساء السبت الماضي في مستهل مشواره بالبطولة.

بدوره يسعى منتخب جنوب أفريقيا "بافانا – بافانا" لتحقيق أول فوز له في البطولة وإنعاش آماله في التأهل لنصف النهائي بعد أن بدأ مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام زامبيا في الجولة الأولى.

حيدرا سواليو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار اشتكى من تعنت الأندية الأوربية في السماح لنجومها الأفارقة بالمشاركة مع منتخباتهم في مثل هذه البطولات وطالب بتوقيع عقوبات عليها ’ رغم هذا أكد جاهزية فريقه للفوز والتأهل مؤكداً في الوقت ذاته على صعوبة اللقاء.

على الجانب الأخر شدد ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا على احترامه للمنافس وأعرب في الوقت ذاته عن رغبته في الفوز وقطع شوط كبير نحو تحقيق الحلم كما فعل منتخب الكبار عندما تجاوز الدور الأول بشق الأنفس في ظهوره السابق في كان 2019 ثم حقق واحدة من أكبر المفاجأت بتفوقه على

منتخب مصر صاحب الضيافة بهدف دون رد في ثمن النهائي.الأوراق الرابحةعلى أرض الملعب يملك كلا الطرفين عدد من العناصر القادرة على صنع الفارق وتحقيق الطموح المشروع ’ حيث برز في تشكيلة سواليو مدافع يوبين البلجيكي سيلاس جاتاكا صاحب هدف الفوز من علامة الجزاء في لقاء "النسور الخضر" ومعه يوسف داو مهاجم سبارتا براج التشيكي وكريستيان كوامي لاعب جنوى الإيطالي.أما نوتواني الذي يعتمد على قائمة شبه كاملة من اللاعبين المحليين فيعول على جرانت مارجيمان لاعب أياكس كيب تاون والذي رافقه في المؤتمر الصحفي أمس ومعه كاموهيلو ماهلاتسي لاعب أكاديمية بريتوريا المتوج بجائزة أفضل لاعب في لقاء زامبيا.مواجهة سابقةلقاء اليوم سيكون الثاني بين الطرفين في نهائيات البطولة بعد أن سبق لهما مرافقة مصر والجابون في المجموعة الثانية بالنسخة المغربية 2011 وفرض التعادل بهدف لمثله نفسه في لقاءهما معاً بالجولة الأولى.