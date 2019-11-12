مباشر.. شاهد قرعة دوري المجموعات لبطولة الكونفيدرالية

تقدم "الوفد"، خدمة البث المباشر لقرعة دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية، التى تجرى بعد قليل في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالسادس من أكتوبر. يشارك في البطولة فريقان من مصر، هما بيراميدز والمصري، بجانب فرق النصر الليبي وبارادو من الجزائر، ونهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب، واف سي نواذيبو من موريتانيا، واينوجو رينجرز وانييمبا من نيجيريا، وموتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية، وسان بيدرو من كوت ديفوار، وأدجوبي من بنين، وبيدفيست ويتس من جنوب أفريقيا، وزاناكو من زامبيا، وهورويا من غينيا، وجوليبا من مالي. مصر، هما بيراميدز والمصري، بجانب فرق النصر الليبي وبارادو من الجزائر، ونهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب، واف سي نواذيبو من موريتانيا، واينوجو رينجرز وانييمبا من نيجيريا، وموتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية، وسان بيدرو من كوت ديفوار، وأدجوبي من بنين، وبيدفيست ويتس من جنوب أفريقيا، وزاناكو من زامبيا، وهورويا من غينيا، وجوليبا من مالي. Advertisements

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