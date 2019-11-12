شاهد.. بعلامة النصر محمد صلاح في طريقه للانضمام إلى معسكر المنتخب

غادر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول إنجلترا، صباح اليوم الثلاثاء، متوجهًا إلى مصر للانضمام في معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهة كينيا.
نشر صلاح عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" صورة له خلال وجوده على متن طائرة العودة إلى مصر، مشيرًا فيها بعلامة النصر.
ينضم محمد صلاح لمعسكر الفراعنة المقامحاليًا في برج العرب استعدادًا لمباراتى كينيا، المقرر لها يوم الخميس المقبل، وجزر القمر، المقرر لها أن تقام يوم 18 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.
انتظم جميع اللاعبين فى مران المنتخب أمس، بمن فيهم بعض المحترفين بعد انضمامهم للمعسكر،
حرص محمد صلاح أمس على الاتصال بالدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، وعمرو الجناينى، رئيس اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا، تحت 23 سنة، واللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، لتهنئتهما بفوز المنتخب الأولمبى على غانا والتأهل إلى قبل النهائى.
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