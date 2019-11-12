تشيلسي يضع عينيه على موهبة إيندهوفن

كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يضع نصب عينيه التعاقد مع موهوب آيندهوفن الهولندي محمد أمين إحتاراين في الميركاتو الصيفي المقبل.

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن إدارة تشيلسي تراقب عن كثب التعاقد مع الموهوب الهولندي

صانع ألعاب آيندهوفن محمد أمين إحتاراين، الذي سينتهي عقده مع فريقه في عام 2022.محمد أمين إحتاراين من مواليد مدينة أوتريخت بهولندا في 12 فبراير 2002، وهو لاعب كرة قدم هولندي من أصول مغربية، يشغل مركز لاعب وسط بنادي آيندهوفن والمنتخب الهولندي.شارك إحتاراين مع المنتخب الهولندي تحت 17 سنة الذي فاز ببطولة أمم أوروبا تحت 17 سنة 2018، وفي 3 نوفمبر 2019، اختار لاعب آيندهوفن الشاب رسميًا اللعب للمنتخب الهولندي بدلًا من المنتخب المغربي.