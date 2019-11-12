رياضة | الكشف عن حكام مباراتي اليوم في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن حكام مباراتي اليوم في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لجنة الحكام لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمقامة في مصر عن أسماء الحكام الذين تم تعيينهم لمواجهتي اليوم.

وأعلنت اللجنة حكام مباراتي اليوم بين كوت ديفوار وجنوب افريقيا بجانب نيجيريا مع زامبيا بالجولة الثانية للمجموعة الثانية بالبطولة على ستاد السلام.

وتنطلق المباراة الأولى بين فى الخامسة عصرا بين كوت ديفوار وجنوب افريقيا ويديرها طاقم تحكيم بقيادة الجيبوتي سليمان دجاما ويعاونه حبيب سانو من بوركينا فاسو ووصامويل بوادوتاكام من نيجيريا وبوبو تراوري من مالي حكما رابعا.

ويدير المباراة الثانية بين زامبيا ونيجيريا، الجابونى بيير اتشو ويعاونه كل من جيمس فيدريك ايملى من سيشيل وعبدالعزيز سالي من النيجر ولحلو بن براهم الجزائري كحكم رابع.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة برصيد ٣ نقاط ويليه كل من زامبيا وجنوب افريقيا بنقطة واخيرا نيجيريا بدون رصيد.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر الأوليمبي حجز أول بطاقات العبور للدور نصف النهائي من البطولة بعدما فاز أمس على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.