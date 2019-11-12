رياضة | خطوة جديدة لعلاج حمدي فتحي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة لعلاج حمدي فتحي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مسئولو النادي الأهلي الإشاعات والتقارير الطبية الخاصة بحمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم إلى ألمانيا لتشخيص الإصابة التي تعرض لها أمس.

وكان محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر قد أكد أمس تعرض اللاعب للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في تدريب الفراعنة أمس.

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وحرص مسئولو الأهلي على التواصل مع الأطباء الألمان لتحديد الطريقة المُثلى لعلاجه من الإصابة التي تعرض لها.

ومن المتوقع أن يغيب حمدي فتحي عن الملاعب لمدة تصل لـ٤ أشهر، حيث سيجري عملية جراحية ثم يخوض برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الإصابة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء أمس تحمله لكافة تكاليف علاج حمدي فتحي حتى لو لزم الأمر السفر إلى الخارج.