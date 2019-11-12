نجم روما على أعتاب الرحيل في يناير

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

بات الظهير الأيمن الإيطالي الدولي "أليساندرو فلورينزي" لاعب نادي روما الإيطالي على وشك الرحيل عن ذئاب العاصمة خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.



ويعاني فلورينزي من قلة مشاركاته أساسياً مع الفريق، منذ قدوم البرازيلي "باولو فونسيكا" لتولي قيادة الذئاب مطلع الموسم الحالي.

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وخسر فلورينزي مكانه لصالح لياندرو سبيناتزولا، الذي يفضله فونسيكا عن الدولي الإيطالي.

وذكرت تقارير صحفية أوردتها صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" أن ناديي سامبدوريا وكالياري في طليعة المهتمين بضم صاحب الـ 28 عاماً،مع وجود إهتمام من نادي إنتر ميلان وفيورنتينا.

وخسر نادي روما آخر مباراته في الدوري الإيطالي أمام بارما الأحد الماضي في الجولة الثانية عشرة، ليتراجع للمركز السادس برصيد 22 نقطة.