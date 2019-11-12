ريمونتادا الأوليمبي المصري تعيد للأذهان ليالي منتخب «حسن شحاته»

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

حقق بالأمس منتخب مصر الأوليمبي بقيادة المدير الفني "شوقي غريب" فوزا مستحقا أمام نظيره المنتخب الغاني بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، ضمن لقاءات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى لبطولة أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما، حيث صدارة سلم الترتيب بستة نقاط والتأهل للدور نصف نهائي.



وكانت عودة المنتخب الأوليمبي أمس في النتيجة لأكثر من مرة وإحراز هدف الفوز، قد أعادت للأذهان ليالي منتخب المعلم حسن شحاته، الذي حقق الثلاثية التاريخية لبطولة الأمم الأفريقية، بحيث أن لم تكن هناك قوة لدى المنتخب الأول منذ العام ٢٠١٠ واخر اللمحات ببطولة أنجولا، إلى أن استطاع جيل القائد رمضان صبحي ورفاقه بإعادة ذكريات المنتخب القوي الحماسي القادر على تحدي الكبار وتحقيق الانتصارات.

شوقي غريب دائما هو كلمة سر الأفراح

قبل أن يكون منتخب حسن شحاته هو ابتسامة دائمة للمصرين خلال ما يقرب ثمانية سنوات وأكثر، إلا أن السر الحقيقي هو منتخب شباب غريب عام ٢٠٠١، الذي نجح معهم لتحقيق أكبر انجازات أي منتخب مصر بفئة الشباب وهو إحراز المركز الثالث أي الميدالية البرونزية بجيل عماد متعب وأحمد سمير فرج وحسني عبد ربه وإكرامي وحمزة وعديد من الأسماء المميزة.

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غريب يجتمع مع المعلم

لم شوقي غريب وصديقه حسن شحاته شمل منتخبي ٢٠٠١ و٢٠٠٣، بمنتخب مصر الأول ليعمل غريب في منصب الرجل الثاني أي المدرب المساعد، كي يحققان بطولة أمم أفريقيا لثلاث مناسبات متتالية أعوام ٢٠٠٦/٢٠٠٨/٢٠١٠، حتى أنهم لم يتركوا البطولة العربية تفلت وتم تحقيقها بمناسبتين على التوالي عامي ٢٠٠٧/٢٠١١، إضافة للأداء المميز ببطولة كأس القارات ٢٠٠٩ والتغلب على بطل العام إيطاليا بهدف وحيد في واحدة من أبرز اللقاءات والبطولات، التي قدم خلالها الفراعنة أداء أذهل العالم نهاية لوضع اسم منتخب الساجدين بالمركز التاسع ضمن تصنيف أفضل المنتخبات في العالم حسب الفيفا.

الأوليمبي يعيد المصريين لذكريات البلدوز وجمال ومتعب وأبوتريكة

كان أداء المنتخب الوطني الأوليمبي أمام غانا صورة أعادت للجماهير نكهة للمنتخب من القوة والحماسة والرجولة والفنيات داخل، حتى يلقب البعض مهاجم المنتخب مصطفى محمد بالبلدوز عمرو ذكي وأخرين بقائد ٩٠ جمال عبد الحميد لاعب وقائد منتخب مصر والزمالك السابق، إضافة لأن البعض يرى برمضان صبحي محمد أبو تريكة الصغير ومتعب يعود بالتسعين مع أحمد ياسر ريان صاحب هدف الفوز والتأهل، إذا هي لمحات تلوح في الأفق لعودة منتخب مصر للأولمبياد ونواة قوية واضحة للمنتخب الأول كي يستطيع العودة خلال السنوات المقبلة لمنصات التتويج.

هكذا كانت دراما المنتخب الوطني الأوليمبي تحت قيادة شوقي غريب المتسبب دائما بصناع الأفراح والانتصارات المصاحبة للإنجازات.