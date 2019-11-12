شكرا لقرائتكم الأهلى يقرر عرض إشاعات حمدي فتحي على أطباء ألمان لمعرفة حجم الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقاً للتشخيص المبدئي فإن حمدي فتحي سيحتاج لإجراء عاجلة على أن يستمر غيابه لمدة تتراوح من شهرين الى 3 أشهر، في الوقت الذي أعلن إتحاد الكرة تحمله لمصاريف علاج اللاعب.
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