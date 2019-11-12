شكرا لقرائتكم الأهلى يقرر عرض إشاعات حمدي فتحي على أطباء ألمان لمعرفة حجم الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو الأهلي نتائج إشاعات والتقارير الطبية الخاصة بـ حمدي فتحي لاعب وسط الفريق لأطباء المان للتأكد من تشخيص إصابته ووضع الطريقة المٌثلى لعلاجه خلال الفترة المقبلة.

وتعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة أثناء مشاركته في مران المنتخب الذي أقيم مساء أمس الاثنين في برج العرب، والذي يأتي في إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

ووفقاً للتشخيص المبدئي فإن حمدي فتحي سيحتاج لإجراء عاجلة على أن يستمر غيابه لمدة تتراوح من شهرين الى 3 أشهر، في الوقت الذي أعلن إتحاد الكرة تحمله لمصاريف علاج اللاعب.