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تعرف على مواجهات دوري الجمهورية للناشئين.. لقاء الأهلي والإسماعيلي الأبرز...

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جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها، لقاء الأهلي والاسماعيلي، ومباراة الزمالك مع حرس الحدود.

 

ويمتلك الأهلي في رصيده 19 نقطة من 8 مباريات، ولم يخسر الفريق الأحمر سوى في الجولة التاسعة أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، وكان نادي الزمالك قد فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية .

 

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

 

طلائع الجيش x الجونة

 

 

المقاولون x طنطا

 

مصر المقاصة x اف سي مصر

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الاسماعيلي x الاهلي

 

أسوان x وادي دجلة

 

حرس الحدود x الزمالك

 

انبي x الاتحاد السكندري

 

سموحة x المصري

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