شكرا لقرائتكم تعرف على مواجهات دوري الجمهورية للناشئين.. لقاء الأهلي والإسماعيلي الأبرز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت مباريات الجولة كالتالي:
طلائع الجيش x الجونة
المقاولون x طنطا
مصر المقاصة x اف سي مصر
الاسماعيلي x الاهلي
أسوان x وادي دجلة
حرس الحدود x الزمالك
انبي x الاتحاد السكندري
سموحة x المصري
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