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طلائع الجيش يواجه المقاولون وديا بعد اعتذر سيراميكا...

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جدة - عمرو شويل استبدل الجهاز الفنى لفريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس ، ودية سيراميكا كليوباترا التى كان مقرر لها عصر اليوم الثلاثاء بمواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر 

 

وكان سيراميكا كليوباترا قد اعتذر عن مواجهة الطلائع بعد تعديل موعد مبارياته فى القسم الثانى .

 

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ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.

 

ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.

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