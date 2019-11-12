محمد صلاح ينضم لمعسكر الفراعنة اليوم...

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جدة - عمرو شويل ينضم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر، اليوم لمعسكر الفراعنة ببرج العرب استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم افريقيا 2021.
واتسم المران بالقوة بعد إظهار اللاعبين رغبة كبيرة للمشاركة في المهمة القادمة.
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