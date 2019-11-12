شكرا لقرائتكم محمد صلاح ينضم لمعسكر الفراعنة اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينضم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر، اليوم لمعسكر الفراعنة ببرج العرب استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم افريقيا 2021.

وكان من المقرر أن ينضم محمد صلاح للمعسكر أمس، إلا أنه عدل موعد وصوله إلى القاهرة ليصل فى الساعات الأولى من صباح اليوم وينضم للمعسكر.

وانتظم جميع اللاعبين في مران المنتخب أمس بمن فيهم بعض المحترفين بعد انضمامهم للمعسكر وشارك أحمد حجازي في جميع أجزاء المران في حين أدي الثنائي محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه تدريبات تأهيلية للاستشفاء قبل المشاركة في مران اليوم.



واتسم المران بالقوة بعد إظهار اللاعبين رغبة كبيرة للمشاركة في المهمة القادمة.