شكرا لقرائتكم إملأ الكأس ببعض "الصلصة" طاهر طاهر يكشف سر احتفال الفراعنة بالأهداف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طريقة ملفتة يحتفل بها لاعبي المنتخب الأولمبى عقب تسجيل الأهداف في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، حيث تعد البطولة مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

الطريقة الاحتفالية ظهرت أولاً بشكل منفرد لـ طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي، وبعد استبعاده من القائمة المشاركة في كأس الأمم الأفريقية قبل انطلاق البطولة نظراً لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية، أصبح زملائه في المنتخب يحتفلون على طريقته بعد تسجيل الأهداف كنوع من الدعم لزميلهم.

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إملئ الكأس ببعض "الصلصة"، هي سر طريقة الاحتفال بأهداف الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، وهو ما نشره طاهر محمد طاهر عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام معلقاً على احتفال زملائه بالأهداف.

كان المنتخب الأولمبي قد نجح في الفوز أمس على نظيره الغاني بنتيجو 3/2 في المواجهة الثانية بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي قبل مواجهة الكاميرون في ختام المجموعة.







