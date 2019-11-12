شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الإسماعيلى فى دورى الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة دورى الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتى تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة، وأبرزها لقاء الأهلى والإسماعيلى، ومباراة الزمالك مع حرس الحدود.

ويمتلك الأهلى فى رصيده 19 نقطة من 8 مباريات، ولم يخسر الفريق الحمر سوى فى الجولة التاسعة أمام وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، وكان نادى الزمالك قد فاز على إنبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

طلائع الجيش x الجونة

بيراميدز x الإنتاج الحربى

المقاولون x طنطا

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مصر المقاصة x إف سى مصر

الاسماعيلي x الأهلى

أسوان x وادى دجلة

حرس الحدود x الزمالك

إنبى x الاتحاد السكندرى

سموحة x المصرى