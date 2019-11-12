شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أجيال بتسلم بعض.. المنتخب الأولمبى يستنسخ أمجاد جيل الفراعنة الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت ريمونتادا المنتخب الأولمبي أمام نظيره الغانى، إلى الأذهان ذكريات مجيدة للكرة المصرية، بدأت مع تكوين جيل جديد تحت قيادة المعلم حسن شحاتة استطاع أن ينتزع لنفسه لقبا سيظل خالدا على مر العقود وهو لقب الجيل الذهبى للفراعنة.

وخطف منتخب مصر الأولمبي فوزا ثمينا من غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، أمس الاثنين، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والمؤهلة للأولمبياد المقبل بطوكيو.

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