شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستبدل ودية سيراميكا كليوباترا بمواجهة ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبدل الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس، ودية سيراميكا كليوباترا التى كان مقرر لها عصر اليوم الثلاثاء بمواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان سيراميكا كليوباترا قد اعتذر عن مواجهة الطلائع بعد تعديل موعد مبارياته فى القسم الثانى، ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.

ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز، خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة، فيما تأجلت للفريق ثلاث مباريات أخرى.