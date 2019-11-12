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الأهلى يعرض إشاعات حمدى فتحى على أطباء ألمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو الأهلى نتائج الإشاعات والتقارير الطبية الخاصة بحمدى فتحى لاعب وسط الفريق لأطباء ألمان، للتأكد من تشخيص إصابته ووضع الطريقة المثلى لعلاجه خلال الفترة المقبلة.

وتعرض حمدى فتحى لقطع فى غضروف الركبة أثناء مشاركته فى مران المنتخب الذى أقيم مساء أمس الاثنين فى برج العرب، والذى يأتى فى إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون.

ووفقاً للتشخيص المبدئى فإن حمدى فتحى سيحتاج لإجراء جراحة عاجلة، على أن يستمر غيابه لمدة تتراوح من شهرين الى 3 أشهر، فى الوقت الذى أعلن اتحاد الكرة تحمله لمصاريف علاج اللاعب.

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