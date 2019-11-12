قصة صور.. رمضان صبحى للرجولة عنوان

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قدم رمضان صبحى أمام غانا أفضل مستوياته حتى نجح فى الحصول على لقب أفضل لاعب فى المباراة، خاصة أنه قاتل طوال الـ90 دقيقة من أجل اسعاد الجماهير وضمان التأهل الى نصف النهائى ومن ثم تحقيق الحلم الأوليمبى.
ويسعى رمضان صبحى لمواصلة مشواره مع فراعنة الأولمبى بهذا الأداء من أجل تحقيق حلم الشعب المصرى مع زملائه، ويرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح العزيمة والإصرار لدى النجم المقاتل رمضان صبحى داخل الملعب وخارجه فى اللقطات التالية:
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