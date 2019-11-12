شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. رمضان صبحى للرجولة عنوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رمضان صبحى لاعب النادى الأهلى والمنتخب الأولمبى أن يجسد مقولة "للرجولة عنوان"، وذلك من خلال أدائه الرجولى مع شباب الفراعنة أمام غانا فى ثان جولات بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

قدم رمضان صبحى أمام غانا أفضل مستوياته حتى نجح فى الحصول على لقب أفضل لاعب فى المباراة، خاصة أنه قاتل طوال الـ90 دقيقة من أجل اسعاد الجماهير وضمان التأهل الى نصف النهائى ومن ثم تحقيق الحلم الأوليمبى.

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رمضان صبحى نجم يمتلك موهبة كروية لا أحد يستطيع أن يختلف عليها، خاصة أنه لديه خبرات طويلة فى سن صغير من خلال رحلة مشواره مع الأهلى والمنتخب فضلا عن احترافه الأوروبى.

ويسعى رمضان صبحى لمواصلة مشواره مع فراعنة الأولمبى بهذا الأداء من أجل تحقيق حلم الشعب المصرى مع زملائه، ويرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح العزيمة والإصرار لدى النجم المقاتل رمضان صبحى داخل الملعب وخارجه فى اللقطات التالية: