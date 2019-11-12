شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب اليوم بعد تعديل موعد الوصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر، لمعسكر الفراعنة ببرج العرب اليوم استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم افريقيا 2021.

وكان من المقرر أن ينضم محمد صلاح للمعسكر أمس، إلا أنه عدل موعد وصوله إلى القاهرة ليصل فى الساعات الأولى من صباح اليوم وينضم للمعسكر.

وانتظم جميع اللاعبين في مران المنتخب أمس بمن فيهم بعض المحترفين بعد انضمامهم للمعسكر وشارك أحمد حجازي في جميع أجزاء المران في حين أدي الثنائي محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه تدريبات تأهيلية للاستشفاء قبل المشاركة في مران اليوم.



واتسم المران بالقوة بعد إظهار اللاعبين رغبة كبيرة للمشاركة في المهمة القادمة.