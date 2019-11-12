شكرا لقرائتكم خبر عن 120 دقيقة استشفاء وراء تألق لرمضان صبحى أمام غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب أن رمضان صبحى قام بعمليات تأهيل واستشفاء لمدة 120 دقيقة تحت إشراف صلاح عاشور أخصائى التأهيل والعلاج الطبيعى وراء ظهوره بمستوى مميز فى لقاء غانا الذى انتهى بفوز الفراعنة 3 / 2. وشهدت مباراة منتخب مصر وغانا إحراز رمضان صبحى لهدف وصناعة هدف آخر لأحمد ياسر ريان، وتقديمه مستوى فنيا وبدنيا دفع اللجنة المنظمة لحصوله على جائزة افضل لاعب بالمباراة. وحرص صلاح عاشور على وضع برنامج تأهيلى لرمضان صبحى الذى يبذل مجهودات كبيرة فى المباريات سواء لقاء مالى أو غانا. Advertisements وتأهل منتخب مصر رسميا إلى الدور قبل النهائى للبطولة برصيد 6 نقاط ثم الكاميرون ثانيا برصيد 4 نقاط وغانا ثالثا برصيد نقطة ومالى فى المركز الرابع بدون نقاط.

رمضان صبحي وصلاح عاشور استشاري العلاج الطبيعي والتاهيل

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