شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ يقبل استقالة أشرف خضر بعد الهزيمة أمام كوكاكولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى أحمد جوهر رئيس نادى المريخ البورسعيدى العلاقة مع أشرف خضر المدير الفنى للفريق بالتراضي بعد الهزيمة المفاجئة التى منى بها الفريق أمس على ملعبه أمام كوكاكولا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.

الهزيمة جمدت رصيد الفريق البورسعيدى عند نقطتين فقط من تعادلين أمام الزرقا والترسانة والخسارة في مثليهما أمام القناة كوكاكولا.

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وقد قام أشرف خضر بتقديم استقالته عقب انتهاء المباراة مباشرة وإنهاء علاقته مع الفريق بالتراضي بعد ثلاثة مواسم قضاهم مع الفريق.

ويبحث مجلس إدارة المريخ حاليا عن مدير فنى جديد لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الفريق يستعد لمواجهة الترسانة يوم الجمعة المقبل بالدور التمهيدى لكأس مصر باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة.