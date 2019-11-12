وزير الشباب والرياضة يكرم أول طفل من ذوي الاحتياجاجات يصعد قمة جبل موسى

يكرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، الطفل محمد أحمد على أول طفل مصرى من ذوى الهمم ( متلازمة داون) يصعد قمة جبل موسى بسانتكاترين أعلى قمة فى مصر كما يكرم المغامر مازن حمزة، فى تمام الساعة 2 ظهرا بمقر وزارة الشباب والرياضة.
الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتنظيم جولة بمحافظة جنوب سيناء شهدت صعود الطفل محمد أحمد علي من ذوى الهمم لجبل موسى ليصبح أول طفل مصري (متلازمة داون) يصعد أعلي قمة في مصر بمرافقة المغامر مازن حمزة.
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