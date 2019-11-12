شاهد.. فوطة "سحر" غانا أمام المنتخب الأولمبي

وضع منتخب غانا الأولمبي، "فوطة" في مرماهم خلال الشوط الأول أمام المنتخب الأولمبي بالجولة الثانية للدور الأول في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة

للأوليمبياد.



تنشر "الوفد"، صور ما وضعه الفريق الغاني، ومكتوب عليها حسبنا الله ونعم الوكيل، يا الله، باللغة الإنجليزية.

اكتشف لاعبو المنتخب الأمر بعد نهاية الشوط الأول وأخذ اللاعبون هذه الفوطة واحتفظ بها الفريق بعد نهاية اللقاء.

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كان المنتخب الأولمبي هزم غانا بنتيجة 3/ 2 في مباراة ماراثونية، وصعد بشكل رسمي لنصف نهائي البطولة.