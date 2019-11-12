أحمد فتوح: هدفنا التتويج ببطولة الأمم الأفريقية

أحمد فتوح، الظهير الأيسر لمنتخب مصر الأولمبي، شدد على صعوبة المواجهة التي جمعت منتخب بلاده ونظيره الغاني، مساء أمس الإثنين، ضمن مباريات الحولة الثانية من دور المجموعات

بكأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عامًا.

قال فتوح: "المنتخب الغاني بدأ المباراة بضغط هجومي، وتمكن من التقدم مرتين، لكننا نجحنا

في التماسك سريعًا".

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وتابع: "هدفنا كلاعبين وجهاز فني هو الفوز بالبطولة، من أجل إسعاد الجماهير المصرية، التي توجد خلفنا في كل المباريات".

منتخب مصر ضمن الصعود إلى دور الأربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط.