مدرب منتخب مصر الأولمبي يشيد بمجهود اللاعبيين خلال مباراة الفراعنة وغانا

أشاد معتمد جمال، المدرب العام لمنتخب مصر الأوليمبي، بالجهد الكبير الذى بذله اللاعبون في مواجهة غانا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عامًا التي تنظمها مصر حتى ٢٢ نوفمبر الجاري.

قال جمال: "نمتلك جيلًا مميزًا من اللاعبين، نجحوا في قلب تأخرهم إلى فوز مستحق في اللحظات الأخيرة من المباراة".

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تابع: "خبرات رمضان صبحي ومصطفى محمد وصلاح محسن، لعبت دورًا كبيرًا في قيادة زملائهم

إلى الفوز".

اختتم كلامه موجهًا شكره إلى الجمهور الذى يتوقف عن تشجيع اللاعبين طوال اللقاء، ملمحًا إلى إمكان إجراء تعديلات على التشكيل الأساسي للمنتخب خلال مباراة الكاميرون المحدد لها الخميس المقبل.

منتخب مصر ضمن الصعود إلى دور الأربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط.