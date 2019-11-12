أشاد معتمد جمال، المدرب العام لمنتخب مصر الأوليمبي، بالجهد الكبير الذى بذله اللاعبون في مواجهة غانا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عامًا التي تنظمها مصر حتى ٢٢ نوفمبر الجاري.
قال جمال: "نمتلك جيلًا مميزًا من اللاعبين، نجحوا في قلب تأخرهم إلى فوز مستحق في اللحظات الأخيرة من المباراة".
تابع: "خبرات رمضان صبحي ومصطفى محمد وصلاح محسن، لعبت دورًا كبيرًا في قيادة زملائهمإلى الفوز".
اختتم كلامه موجهًا شكره إلى الجمهور الذى يتوقف عن تشجيع اللاعبين طوال اللقاء، ملمحًا إلى إمكان إجراء تعديلات على التشكيل الأساسي للمنتخب خلال مباراة الكاميرون المحدد لها الخميس المقبل.
منتخب مصر ضمن الصعود إلى دور الأربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر الأولمبي يشيد بمجهود اللاعبيين خلال مباراة الفراعنة وغانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.