رياضة | عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وبدأ مجلس الأهلي ولجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة محسن صالح رحلة البحث عن مهاجم إفريقي يلعب في أوروبا لعرضهم على فايلر تمهيدًا لاختيار أحدهم في خلال الميركاتو الشتوي.

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وطلب فايلر أن يكون المهاجم من أفضل المهاجمين في القارة السمراء ويختلف عن المجموعة الحالية وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن الذين أجبروه على اللعب بجونيور أجايي في خط الهجوم لعدم قدرتهم على استيعاب فكره.