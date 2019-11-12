رياضة | تطور جديد في خناقة ميسي وجريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطور جديد في خناقة ميسي وجريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدث تطور جديد في العلاقة بين الثنائي ليونيل ميسي وجريزمان في نادي برشلونة الإسباني بعد فترة من الفتور وعدم الحديث معًا خلال التدريبات.

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني أن الأوروجوائي دييجو جودين، مدافع إنتر ميلان وزميل جريزمان السابق في أتلتيكو مدريد، تدخل لحل الأزمة الحالية بين ميسي والنجم الفرنسي.

وأوضح أن جودين تواصل مع مواطنه لويس سواريز مهاجم برشلونة، وطلب منه التوسط بشكل مباشر لإنهاء الخلاف بين ميسي وجريزمان.

يذكر أن جودين وجريزمان تزاملا في أتلتيكو من 2014 وحتى 2019، قبل أن ينتقل الأول إلى إنتر ميلان بينما ارتدى الثاني قميص برشلونة خلال الصيف الماضي.